Por sus gestos y actitudes, Nick Kyrgios siempre genera polémica, da igual cuál sea el resultado de su partido. Ayer, sábado 11 de junio, disputó las semifinales del torneo de Stuttgart contra Andy Murray y el australiano, tal y como explicó por redes sociales, fue objeto de insultos racistas.

"¿Cuándo va a parar esto? Lidiando con insultos racistas desde la grada. Entiendo que mi comportamiento no es el mejor, pero comentarios como ’ovejita negra’ o ‘calla y juega’ son inaceptables. Cuando respondo a la grada por esto me penalizan. Esto es un desastre", escribió Kyrgios en su perfil de Instagram.

Además de este mensaje, redactado en una historia de Instagram, el número 78 del ranking de la ATP publicó una foto acompañada por unas cuantas líneas de su puño y letra en las que protesta por las críticas de los espectadores. "Soy un animador. Practico este deporte desde los 7 años. Sí, soy humano, no manejo bien mis emociones todo el tiempo. Dejé de preocuparme por lo que la gente pensara y su opinión sobre lo que debería ser", señaló el australiano.

"Juego este juego para darle a la gente un espectáculo, Pero una cosa que nunca toleraré es que los espectadores interrumpan y critiquen a los atletas", añade, consciente de que siempre se encuentra en el foco de las críticas, que parten desde faltas de respeto hasta comentarios racistas, tal y como sucedió ayer en su partido contra Andy Murray. "Estamos jugando PARA USTED", continuó escribiendo Kyrgios, "ya sea que esté respaldando al oponente o no. Puede que no creas que es gran cosa, pero podría afectar la vida de alguien más de lo que crees".

Nick Kyrgios destroyed his racket after losing the first set to Andy Murray in Stuttgart 😡 pic.twitter.com/2BriHC29Aq