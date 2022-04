Garri Kasparov es una de las personalidades del mundo del deporte que más crítico se ha mostrado con Vladimir Putin desde que lanzara la orden para iniciar una intervención militar especial e invadir Ucrania.

Ahora, el campeón del mundo de ajedrez no se ha mordido la lengua y ha mandado un mensaje claro y directo a Novak Djokovic por mostrar públicamente su apoyo a los tenistas rusos y bielorrusos vetados en Wimbledon.

Kasparov siempre ha pedido a los deportistas profesionales que se posicionen en contra de este conflicto bélico debido a su gran relevancia en la sociedad.

"Rusia puede jugar por clasificación, pero matan por nacionalidad. Los deportistas rusos que no condenan la guerra de exterminio de Putin en Ucrania la apoyan con silencio. Y que un serbio no lo haga es especialmente inapropiado, considerando la historia", sentenció en sus redes sociales.

También se vetaron jugadores en la Copa Davis, donde Rusia, vigente campeona, quedó excluida del torneo. Ahora han sido los organizadores de Wimbledon quienes han prohibido la participación de los tenistas procedentes de Rusia o Bielorrusia en el Grand Slam.

El tenista serbio se mostró en contra de esta decisión: "Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre".

"En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso. Competir es su derecho: hay una regla contra la discriminación en el tenis, que establece que todos pueden jugar según su clasificación y no según su nacionalidad. Wimbledon la ha violado", añadió el número uno del mundo después de uno de sus encuentros disputados en el ATP 250 de Belgrado.

La prohibición impedirá jugar al número dos del mundo, Daniil Medvedev, además de a Andrey Rublev, Karen Khachanov y Aslan Karatsev.

En el cuadro femenino tampoco estarán las rusas Anastasia Pavlyuchenkova y Daria Kasatkina, y las bielorrusas Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka.

Cabe destacar que los organizadores del torneo ya tomaron una decisión similar durante a Segunda Guerra Mundial, cuando los tenistas alemanes y japoneses no pudieron participar.