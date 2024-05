MotoGP desembarca este fin de semana en Montmeló con la duda perenne que parece que se resolverá en la siguiente carrera en Mugello.

¿A quién fichará Ducati?, ¿quién acompañará a Pecco Bagnaia en el equipo oficial en 2025?, ¿Marc Márquez, Jorge Martín o Enea Bastianini?

Durante una entrevista en 'Europa Press', al piloto del Pramac le han preguntado por su futuro y no ha podido ser más claro.

"Espero cerrar mi futuro pronto, durante estas próximas carreras. No tengo nada más que demostrar, lo que hice el año pasado y lo que estoy haciendo este año en un equipo satélite es más que suficiente", ha explicado.

"Este ciclo ya se acaba y es hora de ir a un equipo oficial. Ojalá, y es mi objetivo, ir a la Ducati oficial. Pero si no, pues será en otro sitio", ha añadido.

De hecho, cree que es el que más méritos ha hecho para vestir de rojo: "Me estoy ganando a pulso ir al equipo oficial de Ducati, es que no hay otra historia, y confío en que acabaré siendo compañero de Pecco, pero lo que yo no puedo controlar..."

"Puedo controlar hacer buenos resultados, ganar carreras. Si así no tengo la posibilidad, será porque no tiene que pasar", ha señalado.

Por último, le han preguntado por la posibilidad de formar pareja con el octocampeón del mundo, algo que no descarta: "Una pareja Martín-Marc Márquez de momento no, pero puede pasar. Quién sabe en el futuro si podemos ser compañeros, no estaría mal".