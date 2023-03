No cabe ninguna duda de que Carlos Alcaraz es el hombre de moda. El tenista murciano venció con solvencia a Tommy Paul, la bestia negra de La Armada, y ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Miami.

Al término del partido, el murciano se permitió el lujo de realizar una dedicatoria a Fernando Alonso con 'la 33', reveló el secreto para motivarse antes de los partidos. Carlos Alcaraz se inspira en las películas de 'Rocky', y en la mítica canción de 'Eye of the Tiger'.

"Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como 'Eye of the Tiger'", explicó.

Además destacó que este método también lo utiliza su cuerpo técnico: "Las cantamos con mi equipo, cantamos muy fuerte, es algo que me motiva mucho", confesó en la mesa de 'Tennis Channel'.

No cabe duda de que le está dando buenos resultados al actual número 1 del ranking mundial. El próximo rival que puede sufrir las consecuencias de este secreto que guarda el joven Carlos Alcaraz es el estadounidense Taylor Fritz