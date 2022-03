Primer Grand Slam de la temporada, y problemas para Djokovic. Primer Masters 1.000 de la temporada, y más problemas para Novak. Si el tenista serbio se quedó sin jugar el Open de Australia en enero, generando una enorme polémica por entrar al país sin estar vacunado, mentir a las autoridades y ser apartado en un hotel, la controversia podría volver a generarse en Indian Wells.

La organización del torneo, que ya ha arrancado con las rodas previas, ha incluido al exnúmero 1 del mundo en el cuadro a la espera de conocer si Estados Unidos le concede una exención médica para que juegue al no estar vacunado.

"Novak Djokovic está en la lista de participantes del torneo y, por lo tanto, está incluido en el sorteo de hoy. Actualmente estamos en comunicación con su equipo; sin embargo, no se ha determinado si participará en el evento obteniendo la aprobación de los CDC (Centro de Control de Enfermedades) para ingresar al país. Proporcionaremos actualizaciones en el futuro a medida que sepamos más", reza el comunicado publicado por Indian Wells.

'Nole' se estrenaría en el desierto californiano el sábado o domingo en segunda ronda y su rival se dirimirá del enfrentamiento entre el australiano Jordan Thompson y el belga David Goffin.

Djokovic ha quedado encuadrado en el lado opuesto de Rafa Nadal, que se enfrentaría en octavos contra Shapovalov y en semifinales contra Medvedev. El manacorí suma 15 victorias y ninguna derrota, en lo que está siendo el mejor inicio de temporada de su carrera.

