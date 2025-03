La increíble historia de Paco Revert, el tenista de más 90 años que está en el top 5 del mundo

Paco Revert tiene más de 90 años y se encuentra entre los cinco mejores tenistas del mundo en la categoría de veteranos. El tenista senior ha relatado su historia para 'Jugones': "El tenis me llena la vida".

'La edad es solo un número' es la expresión que podría hacer gala Francisco Revert Saus que a sus más de 90 años está entre cinco de los mejores del mundo en su categoría de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Revert ha hablado para 'Jugones' sobre la gesta de seguir jugando al tenis pese a su edad.

"Mi primer campeonato fue en 2005 y lo ganamos", ha relatado el tenista que entrena y compite a nivel internacional. "Estás que te sales", le dice Ole Andresen, presidente del Club de Tenis Valencia. "¡Eso me dicen todos, pero los noventa son los noventa!", responde Paco en el club donde entrena todas las semanas.

Paco puede presumir de tener un gran palmarés con dos bronces en el campeonato del mundo, además de lograr por equipos ser campeón de España en la categoría de +80 y +85 y a título individual campeón de España +90. El tenista senior sigue entrenando y compitiendo a nivel internacional. "Este año he ganado un individual y dos colectivos. Soy el primer español", ha comentado.

No obstante, lo más complicado a su edad es encontrar compañeros, según ha explicado: "A esta edad no tengo compañeros para montar partidos. Hay días que entreno con gente de 55, 60 y 70 años. Me va bien físicamente entrenar con gente más fuerte". Hasta tres horas ha llegado a estar en pista.

Paco Revert confía en seguir mientras su físico se lo permita: "Estoy entrenando para aguantar. Esto me llena la vida".