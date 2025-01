La increíble historia de Opelka: de ser operado de un tumor a derrotar a Novak Djokovic

No solo fue el que le paró los pies a Novak Djokovic en Brisbane. La historia de Reilly Opelka va mucho más allá, supera los límites del deporte hasta desvelar que este tenista estadounidense estuvo sufriendo much a causa de una grave enfermedad.

Opelka empezó a sentir un dolor muy molesto en la cadera el verano de 2022 en uno de sus mejores momentos como tenista profesional. Era el número 17 del ranking ATP y su 2,11 metros de altura le convertían en uno de los jugadores más rocosos del mundo.

Por desgracia, Opelka no sufría de una lesión común. El ahora número 293 del mundo tenía un tumor en la cadera. Hicieron falta tres operaciones para deshacerse del tumor. Reilly reconocía que el dolor era insoportable: "El tumor se movió y se atascó en la cadera. No podía ni mover la pierna. Cuando me operé, no podía ni caminar cada vez que me levantaba".

En unas declaraciones recogidas por 'Punto de Break', Reilly vio como un problema derivó en otro y pronto aparecío otra lesión en la muñeca: "No podía dormir por las noches. Tenía dolor en el brazo y la mano. La cirujana lo arruinó todo. Me infecté y sentía un dolor muy fuerte. La segunda operación me generó problemas a nivel nervioso en el brazo".

Opelka ha sido una de la revelación de Brisbane y puede que sea una de las sorpresas de la temporada. El americano está muy lejos de su ranking verdadero y este sábado lo ha vuelto ha confirmar metiéndose en la final del torneo de la ciudad australiana.

El americano ha derrotado a Mpetshi Perricard en dos sets y disputará la final ante Jiri Lehecka, número 28 del ranking ATP. Opelka ha demostrado en este torneo de lo que es capaz y, gracias a su increíble victoria frente a Djokovic, mucha más gente conoce su historia.