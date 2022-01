Novak Djokovic fue deportado de Australia por entrar en el país sin vacunar contra el coronavirus y mintiendo en su formulario. El número 1 del mundo del tenis se quedó sin participar en el primer Grand Slam del año.

Su actuación ha provocado críticas... y también elogios. Es el caso de Zlatan Ibrahimovic, que aunque se ha mostrado favorable a las vacunas, ha defendido la posición del tenista serbio.

Así lo explica en 'Le Journal du Dimanche': "No es lo mismo vacunarse por motivos de salud que participar en un torneo de tenis. Quienes se vacunan lo hacen porque creen en ella y piensan que es eficaz contra la enfermedad".

"Pero cada uno tiene su propia opinión. No se debe obligar a las personas a vacunarse solo para ir a trabajar. Me vacuné porque creo que es la mejor forma de protegerme, no de jugar al fútbol. Son dos situaciones diferentes", defiende a Djokovic.

Ambos mantienen una estrecha relación desde hace años: "Me gusta su filosofía: cuanto mayor soy, más joven me siento. Es el símbolo de la mentalidad balcánica: la fuerza para no rendirse nunca y la total confianza en sí mismo. Me reconozco mucho en él".

Asegura que tienen muchos puntos en común: "Nole es como yo. Cuando juega y se enoja saca lo mejor de sí mismo y por eso me siento vivo".

El delantero sueco del Milan ha querido salir en defensa de su amigo. Aunque ha remarcado que él sí está vacunado contra el Covid: "Para protegerme y proteger a los demás sí me he vacunado".