La guerra entre Ucrania y Rusia ha tenido su injerencia directa en la final del torneo de exhibición Négométal Open Bourg de Peage, que se ha disputado esta semana en Francia.

En la final femenina se enfrentaba la ucraniana Marta Kostyuk contra la rusa Mirra Andreeva, de solo 16 años.

Tras recibir amenazas en las redes sociales después de comunicar que no le daría la mano a Andreeva, Kostyuk renunció a jugar contra la rusa.

En su lugar, la organización llamó al francés Yanis Ghazouani Durand, número 1.145 del ranking ATP.

'Pulso' de Jorge Martín a Marc Márquez por Ducati: "Si no lo consigo, tendré que mirar a otros sitios"

'Portazo' de Jose Mourinho a la millonada de Arabia Saudí: "No será decisión mía"

El partido, que apenas duró una hora y 15 minutos, se lo llevó el galo por 7-5 y 6-2.

A Bourg-de-Péage oggi era prevista un'esibizione fra Kostyuk e Andreeva.

L'ucraina però, ha deciso di non scendere in campo, non volendo sfidare una giocatrice russa.

È stata sostituita quindi da Yanis Ghazouani Durand, n°1145 del ranking ATP.pic.twitter.com/OQiJuZZtiq