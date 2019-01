¿El golpe del año? Dan Evans asombra al mundo del tenis con un revés nunca visto

En el Open de Australia se ha visto uno de los que será considerado uno de los golpes del año en el tenis. Lo ha hecho Dan Evans, un tenista inglés que se impuso a Rodionov en su partido clasificatorio para la ronda final del primer Grand Slam de la temporada.

Dan Evans respondió a la volea de su rival con un golpe inverosímil, un revés a una mano y a la media vuelta. Este golpe dejó anonadado a Rodinov y arrancó la ovación de los presentes.

Have we seen the shot of the @AustralianOpen (or maybe even the season.....) before the first round 😱🔥

Take a bow, Dan Evans 👏

