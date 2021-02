Carlos Alcaraz ha vuelto a dar un paso de gigante en su corta carrera tras derrotar en el 'ATP Melbourne 1' a David Goffin, el cabeza de serie del torneo y número 14 de la ATP. Primer partido histórico del joven tenista español que con tan solo 17 años logró imponerse al belga por un contundente 6-3, 6-3. El murciano entrenado por Juan Carlos Ferrero dejó grandes sensaciones en el encuentro, demostrando que su gran tenis ofensivo le puede llevar muy lejos. Así lo reconocía su rival, al finalizar el encuentro.

"Ha sido un partido muy duro, no es la mejor manera de empezar el año. Este chico es muy joven pero tiene muchísimo talento, le pega muy fuerte a la bola. Ha sido súper agresivo, juega muy fácil y a mí no me ha dejado jugar", dijo Goffin tras caer eliminado en el torneo en el que partía como favorito.

El español es toda una promesa del tenis español y mundial. A pesar de su corta edad, Alcaraz logró el pasado mes de enero la clasificación para el Open de Australia. El murciano pasa de ronda por segunda vez en un torneo de la categoría 250. En octavos de final ya le espera el brasileño Thiago Monteiro.

[[H3 Carlos, con la mente puesta en el Open:]]

El joven tenista seguirá luchando por superar rondas en el 'Great Ocean Road' de Melbourne con la mente puesta en el primer Open de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada. El murciano afronta con ganas e ilusión la que será su primera participación en un 'major'.

"Siempre intento pensar que puedo ganar cuando entro a una pista, aunque sí que es cierto que sabía que Goffin es un gran jugador, pero a mí siempre me han gustado esta clase de partidos. La verdad es que muy contento de poder ganar y encontrarme bien físicamente de cara al 'Grand Slam' que viene. Esta victoria no me cambia la forma de afrontar el 'Grand Slam'. Lo que me da es más confianza en mi juego. Tengo ganas de jugar mi primer partido a cinco sets", comentó el español.