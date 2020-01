Rafa Nadal contó hace días el motivo por el que nunca ha roto una raqueta. Está su ejemplo y su modelo sin apenas momentos tensos sobre una pista... y luego están los ejemplos contrarios.

Uno de esos ejemplos es el del italiano Fabio Fognini, que no duda en estrellar sus raquetas contra el suelo de las pistas si el partido no va como espera. Tampoco guarda una buena relación con los jueces de silla, siendo Carlos Bernardes su último señalado.

El colegiado le puso un 'warning' por romper una de sus raquetas durante el partido contra Reilly Opelka, al que ganó en cinco sets. Su ira no se hizo esperar.

"Cuando Nadal te lo pide, lo haces; cuando su majestad -refiriéndose a Federer- lo pide, lo haces. Si lo pide Fognini, no", criticó Fognini a Bernardes.

"No puedes quitarme un punto cuando no te estoy diciendo 'que te jod**'. Si te lo dijera, ya sería otra cosa. Él no para de tirar la raqueta y de decir 'jod**' todo el tiempo y no le dices nada. No puedo jugar con un árbitro que no me da tranquilidad", afirmó el italiano.