Federer se emociona al recordar a uno de sus primeros entrenadores, fallecido en un accidente de tráfico

Roger Federer se ha emocionado en una entrevista con la 'CNN'. El suizo fue preguntado por Peter Carter, el que fuera uno de sus primeros entrenadores.

"¿Qué crees que sentiría si te viese ahora con 20 Grand Slams?", le preguntó la periodista. Inmediatamente, Federer se derrumbó. Después de recuperar el aliento, respondió la pregunta.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.

Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.

