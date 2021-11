Pete Sampras lo tiene claro. El mejor tenista de todos los tiempos no es ni Roger Federer ni Rafa Nadal, es Novak Djokovic, actual número 1 del mundo en el ranking de la ATP.

Cree el extenista estadounidense que tiene mucho mérito ver a Djokovic en el número 1 durante siete años, superando su récord: "Yo era 'El Hombre' por ese número de años y ahora él es 'El Hombre'".

"Creo que ha sido más consistente, ha ganado más torneos y tiene más Grand Slam. Podríamos seguir hablando de su carrera. No creo que volvamos a ver a alguien terminando siete años como número uno del mundo", ha explicado en declaraciones a la ATP.

"Al contrario que en los deportes de equipo, aquí estás solo. Mentalmente, si te vienes abajo en un partido, no tienes a nadie que te ayude. Tu entrenador no puede decirte qué tienes que hacer. Los tenistas deben ser completos. Y creo que necesitas tener actitud para estar en el número uno. Lo quieres y te molesta cuando ves que otro llega ahí. Y creo que Novak tiene eso", ha detallado.

Y no ha parado en los elogios al serbio: "Lo que ha hecho Novak en los últimos 10 años... Podría utilizar todos los adjetivos, no sé qué decir. Está dispuesto a cambiar y a aprender de sí mismo. Siempre busca ser mejor. Me quedé impresionado con su transformación".

Cree Sampras que tiene mucho más valor todo lo que ha hecho Djokovic al coincidir con Nadal y Federer como rivales: "Lo ha conseguido en un tiempo en el ha dominado a dos de los más grandes".

"Creo que lo que ha hecho Djokovic en los últimos 10 años, ganando los Grand Slam, siendo consistente y terminando en el número uno durante siete años, para mí es una clara señal de que es el más grande de todos los tiempos", ha finalizado.