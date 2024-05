Rafa Nadal sigue entrenando de cara a Roland Garros. Quiere llegar a la cita parisina lo mejor posible después de jugar en Roma y Madrid. Y aunque reconoce que no se encuentra ni mucho menos a tope, sí pretende despedirse a lo grande del torneo que le ha visto ganar hasta en catorce ocasiones.

Y Goran Ivanisevic, el que fuera entrenador de Novak Djokovic, ha dejado una frase muy contundente sobre Rafa: "Entrena con una intensidad que parece que le persiguen 300 leones...".

En declaraciones al medio 'Blick' ha hablado de las dificultades de dirigir al serbio: "Cuando entrenas a Djokovic, todo lo que no sea ganar es un fracaso. Tienes que lidiar con mucha presión. Novak es muy exigente, todos los días quiere mejorar y si no sabes manejar la presión, es mejor que no aceptes este trabajo".

"Es muy difícil señalar los puntos débiles de Djokovic. ¿Es una debilidad fallar tras un intercambio de 25 golpes? Aún así, trabajamos mucho su saque, en especial el segundo servicio, y también las subidas a la red y en las voleas. Todos los grandes jugadores entrenan estos detalles pero de forma diferente. Federer entrenaba como si estuviera relajado, pero Rafa... lo contrario", apunta.

Sobre su comportamiento, con varias salidas de tono en público, reconoce que a veces era difícil: "Ha pasado una y otra vez lo de gritarme delante de todo el mundo. A veces le podía entender en la pista pero otras no".

"A lo mejor quería que le dijera algo del saque y yo le decía que las nubes están encima de la arena. Y por eso se enfadó. Pero al hablar conmigo se calmó, se desestresó y jugó libre de nuevo. En el tenis a veces necesitas una descarga de emociones rápida para reiniciar tu mente. Creo que la parte mental es la más importante del tenis", sentencia el exentrenador de Novak.