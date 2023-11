"Este es uno de mis mejores años...". Esa es la reflexión de Novak Djokovic mientras se disputan las ATP Finals. El serbio derrotó en la primera jornada a Holger Rune tras superar muchas dificultades. Recuperó su mejor juego en la tercera manga.

Y tras el encuentro fue preguntado sobre si este 2023 es uno de los mejores años de toda su carrera: "No diría que el mejor, pero uno de ellos. Es bueno el hecho de haber ganado tres de cuatro Grand Slams y haber jugado la final del otro y que ni aun así sea mi mejor año...".

"Definitivamente es una de mis mejores temporadas. He tenido otro par de años en los que he ganado tres de cuatro, en 2011 o 2015. Entonces gané más partidos, era mucho más dominante en el circuito", expresa el número 1 del mundo.

"Ahora las circunstancias son muy diferentes porque he jugado 10/11 torneos. Jugué muy bien, menos que el resto, y he conseguido alcanzar mi mejor nivel en los eventos adecuados. Eso es lo que me importa realmente", comenta el gran rival de Carlos Alcaraz en esta copa de maestros.

Y recuerda precisamente su derrota en Wimbledon ante Carlitos: "En cuanto a temporadas según Grand Slams, una de las mejores sin duda, especialmente en el último par de meses. No he perdido ningún partido desde Wimbledon".

Ya acumula 400 semanas en lo más alto del ranking: "Significa mucho. Sabía que sólo necesitaba una victoria en este torneo y quería que ocurriera esta noche. No quería prolongar la situación ni complicar el objetivo. Estoy muy contento de haberlo conseguido. Siempre ha sido un gran objetivo y una gran meta ser el número uno del mundo".