La escalofriante explicación de Kyrgios sobre su lesión: "Tengo seis agujeros en la mano"

Ha tenido que pasar más de un año y medio para que Nick Kyrgios vea la luz al final del túnel. El tenista de Canberra sufrió una grave lesión que solo le ha permitido jugar dos partidos del circuito ATP en los últimos dos años.

Kyrgios cayó en su vuelta en el tenis de élite ante Giovanni Mpetshi Perricard, número 31 del mundo, en un partido tremendamente igualado que terminó con un resultado final del 6-7, 7-6 y 6-7 para el joven francés.

Más allá del desenlace final del duelo, lo que sorprendió del encuentro fue la reflexión de Kyrgios al final del encuentro. El australiano explicó su lesión: "Tengo seis agujeros en mi mano y uno en mi brazo. Ningún tenista ha tenido este tipo de operación y ha tratado de volver a jugar".

"Ha sido algo experimental, el cirujano me dijo que si quería volver, la responsabilidad era nuestra. Mi fisio y yo nos lo tomamos día a día: si podemos superar un partido, fantástico. ¿Cómo me levantaré mañana? No tengo ni idea, pero ahora mismo molesta que te cagas", ha confesado Kyrgios en rueda de prensa.

Aún así, Nick admitió haber disfrutado de su vuelta a las pistas: "De todos modos mi cuerpo estaba lleno de adrenalina hoy. La grada fue espectacular. Me ha gustado mucho ver a todo el mundo ahí, la grada llena dos días seguidos. Cuando me estaba marchando sentí que estaba pasando algo especial".