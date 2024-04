Rafa Nadal no estará en el torneo de Montecarlo. Aseguró en su renuncia que su cuerpo no le dejaba competir. Y aunque ha publicado varios vídeos entrenando, no estará en la primera cita de tierra batida del calendario 2024 de tenis. La pregunta es si llegará para las citas de Barcelona y Madrid.

Rafa lleva sin competir desde el 5 de enero. Y el extenista Emilio Sánchez Vicario, en 'Jugones', cree que está esperando para estar mejor físicamente: "Cuando va a competir va a hacerlo al 100%, y si se ve que no está al 100% pues no está yendo a competir".

"Tiene que medir los esfuerzos porque no tiene ritmo, no puede jugar mucho", dice Emilio.

Pero Nadal no se rinde. Hoy mismo seguía entrenando y lo ha compartido a través de sus redes sociales con un vídeo. "Yo confío que la tierra le va a tratar bien y creo que tiene que acabar la carrera cuando quiera y como quiera", señala Vicario.

Porque Nadal solo piensa en acabar de una manera... jugando a un gran nivel: "Quiere acabar jugando y jugando como él juega".