Boris Becker, extenista, ha pasado al ataque. El alemán, que tiene cero victorias en Roland Garros, ha cargado duramente contra Naomi Osaka después de que decidiera retirarse de la arena de París por presión.

Por una presión que, según ella, está sometida por parte de la prensa y por tener que dar explicaciones a los medios. Ante eso, y por no querer hablar con ellos, dijo adiós al torneo.

El germano, en una entrevista en 'The Times', pasó a la acción para atizar a la nipona: "Tienes 23 años, estás sana y tu familia está bien, ¿dónde está la puta presión?"

"¿Presión? ¿No es presión cuando no tienes comida? ¿Cuando has de dar de comer a tu familia y no tienes trabajo? ¿Cuando te lesionas y te cambia la vida? ¿No es eso más presión?", se pregunta Becker.

Lo cierto es que Becker también ha recibido una buena crítica por parte de la prensa, sobre todo tras retirarse.

Los motivos, de índole personal, y también profesional, cuando fue técnico de Novak Djokovic.