Su historia es una de las más duras que se recuerdan en el tenis profesional. Lo tenía todo para triunfar. Era rápido, ágil, tenía talento y cabeza para ganar títulos y hacer grandes cosas, pero las lesiones se cebaron con Dominic Thiem. Esta semana, a sus 31 años, se ha retirado.

¿La razón? Su muñeca. Múltiples operaciones en esa zona del brazo le sirvieron de poco a un Thiem que nunca fue capaz de recuperarse completamente. Dominic se ha sincerado sobre su calvario: "Creo que la forma en que practicamos este deporte no es saludable y, en un momento dado, una o más partes del cuerpo se rompen. Es algo que se puede ver en casi todos los jugadores, no hay ningún jugador que no haya sufrido lesiones a lo largo de su carrera".

"En los últimos años me resultó muy difícil mantener ese volumen de entrenamiento. La muñeca no podía soportar ese volumen de entrenamiento y, además, las otras partes del cuerpo envejecían cada vez más", ha confesado Thiem en una entrevista para 'The Guardian'.

El austriaco también reconoce todo el trabajo que puso en llegar a ser profesional: "Así es como crecí, con el estilo de entrenamiento con mucha intensidad y realmente dar el 100% en cada golpe. Eso era muy exigente físicamente. Y también, desde muy temprana edad, me acostumbré a entrenar mucho, como tres o cuatro horas seguidas, o tres horas dos veces al día".

Estaba llamado a ser el sucesor del 'BigThree' pero las lesiones no entienden de talentos. Así que tras una carrera marcada por una terrible lesión de muñeca, Dominic Thiem se despide del tenis dejando la duda de qué hubiera logrado si no se hubiera lesionado.