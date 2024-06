18 días después de pasar por quirófano tras desgarrarse el menisco de la rodilla derecha en octavos de final de Roland Garros, Novak Djokovic sorprendió al mundo del tenis entrenando en el All England Club.

Tras probarse sobre la hierba de Wimbledon con una protección en la rodilla y una malla en el brazo derecho, el número 2 del mundo compartió sus impresiones en una entrevista en 'EFE'.

A pesar de no llevar ni tres semanas de recuperación, 'Nole' tenía claro que estaría en Londres: "No estoy sorprendido por estar aquí, mi plan desde un principio siempre fue intentar venir aquí y jugar Wimbledon".

Eso sí, su participación no está asegurada: "Ahora mismo estoy entrenando, quiero ver cómo va, pero una cosa tengo clara: solamente jugaré el torneo si estoy preparado para llegar lejos y luchar por el título".

"No he venido aquí para pasar un par de rondas, solo jugaré si tengo la seguridad que necesito. Si veo que no puedo jugar, le daré a otra persona la oportunidad. Solamente jugaré el torneo si estoy en posición de llegar lejos y luchar por el título", ha explicado el serbio.

Por último, Djokovic ha asegurado que no tiene en mente que este 2024 sea su último año en activo: "No estaría aquí sin el permiso de los médicos. Ni vengo a jugar un solo partido, ni planteo retirarme y que este sea mi último Wimbledon".