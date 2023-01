Novak Djokovic se ha clasificado para la tercera ronda del Open de Australia después de derrotar a Enzo Couacaud con algunas complicaciones (6-1, 6-7, 6-2 y 6-0). El partido se tuvo que detener en varias ocasiones por sus problemas físicos que incluso le están impidiendo entrenar.

Tras la derrota lo explicó: "Mi situación no es la ideal. Me gustaría que las cosas estuvieran mejor, pero es lo que hay. Lo positivo es que tengo un día de margen".

"No entreno los días que no juego para preservar la pierna. Estoy preocupado porque hay razones para estarlo. Hay dos opciones: retirarse o seguir e intentar competir con Dimitrov", ha afirmado el tenista serbio.

Djokovic se medirá a Dimitrov el próximo sábado. El serbio se ha quedado como el gran favorito al título después de la derrota de Rafa Nadal de este miércoles. Una derrota que también estuvo relacionada con una lesión.

Este jueves varios de los favoritos también cayeron. Casper Ruud, Aleksander Zverev y Taylor Fritz fueron eliminados.

Djokovic, contra un aficionado

El partido de Djokovic también estuvo marcado por la polémica. Se quejó de un aficionado que no paraba de molestarlo. Así lo denunció ante el juez de silla: "Me está provocando toda la noche. Sabes quién es. Está borracho como una cuba".

"No ha venido a ver tenis. Tú lo has escuchado diez veces, yo cincuenta. Me está provocando desde el primer punto para sacarme de mis casillas. ¿Por qué no llamas a seguridad y los echan?", prosiguió el serbio.