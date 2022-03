No habrá 'Caso Djokovic' como durante el Abierto de Australia en los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami. Las restricciones de Estados Unidos no le permiten entrar al país porque no cumple los protocolos al no estar vacunado, así que no podrá disputar ninguno de los dos torneos.

Los rumores de una nueva exención médica para el actual número dos del mundo se han esfumado después de que el propio Djokovic haya confirmado, a través de sus redes sociales, que no estará presente Indian Wells ni Miami.

"Si bien aparecí de forma automática en el sorteo de Indian Wells y Miami sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no cambiarán por lo que no podré jugar en los Estados Unidos. Buena suerte a todos los que juegan en estos grandes torneos", se puede leer en su publicación.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊 — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022

La cuenta oficial del Masters 1.000 de Indian Wells también confirmaba su baja: "Novak Djokovic se ha retirado del BNP Paribas Open. Grigor Dimitrov se moverá al espacio de Djokovic en el sorteo y un 'lucky loser' de la clasificación pasará a ocupar el de Dimitrov en el cuadro una vez que se complete la clasificación de la fase previa".

Novak Djokovic has withdrawn from the BNP Paribas Open. As the next player in line to be seeded, Grigor Dimitrov will move into Djokovic's space in the draw, and a Lucky Loser from qualifying will move into Dimitrov’s space in the draw once qualifying is complete.#IndianWells — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2022

Son los dos primeros Masters 1.000 de la temporada, pero el serbio ya está pensando en el de Montecarlo y en la defensa del título en Roland Garros. Su idea es participar también en Belgrado, Roma y el Mutua Madrid Open.