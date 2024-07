Novak Djokovic superó a Holger Rune en los octavos de final de Wimbledon en un partido en el que el público fue muy crítico con él. Apoyando a su rival, en muchos momentos recibió abucheos. Y Nole, claro, no se pudo contener al finalizar el partido.

"A todos los que han elegido no mostrarme respeto les deseo unas 'goood (buenas) noches'", dijo en su discurso a pie de pista ante el público imitando esos gritos que había escuchado durante todo el partido.

Y entonces empezó a cargar contra todos aquellos que le habían abucheado durante los tres sets que estuvo sobre la pista. "A los que respetáis os deseo una buena noche, pero a los que no quiero que sepáis que no me vais a desconcentrar, he jugado en ambientes muchos más hostiles", dijo el serbio.

Insistió en que le habían faltado al respeto: "Fueron irrespetuosos y no acepto lo contrario. He estado en el circuito durante más de 20 años y conozco todos los trucos. Apoyar a Rune ha sido una excusa para atacarme. Me centro en la gente que ha venido a disfrutar del tenis, que paga una entrada y respeta a los tenistas".

La victoria de Djokovic fue muy contundente este lunes: 6-3, 6-4 y 6-2. Eb cuartos de final, el próximo miércoles, se enfrentará a Álex De Miñaur.