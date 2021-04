Novak Djokovic ha contestado al comentario que hizo Rafa Nadal sobre su obsesión, "en el buen sentido", por ganar Grand Slams. El balear dijo que el número uno del mundo "está todo tiempo hablando de los récords" y que él tiene una ambición "saludable" y "diferente" a la del serbio, quien se ha encargado de responder al número tres del ranking ATP.

"Yo no estoy obsesionado con nada en la vida. Más que obsesión lo que tengo es pasión y deseo por conseguir los mayores registros. Yo siempre he hablado abiertamente de cuáles son mis objetivos y no creo que sea algo malo hablar abiertamente de todo. Y me refiero también a los temas políticos del tenis. Quizá a otros les cuesta más", afirma Djokovic en una rueda de prensa por el Open de Belgrado.

El tenista balcánico asegura que nunca ha tenido reparo en ser sincero y decir cuales son sus objetivos. "Nunca tuve miedo a decir siempre lo que pensaba. Cuando consigo un reto, busco otro, y creo que Rafa es igual en este sentido", asegura.

A pesar de que su ambición sea distinta a la de Nadal, Nole siente un gran respeto por el español, con quien ha mantenido una ejemplar rivalidad a lo largo de los años.

"Yo soy ambicioso y puede que mi ambición sea diferente a la suya. Yo respeto a Rafa, quizá más que cualquier otro jugador en el circuito. Es el mayor rival que he tenido en mi carrera deportiva. Es admirable la dedicación que profesa hacia nuestro deporte. Yo no puedo hablar sobre qué tipo de motivación tiene él, no lo sé", concluye Djokovic.