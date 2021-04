Rafa Nadal y Roger Federer lideran la clasificación histórica de títulos de 'Grand Slam' con 20 en su palmarés. Por detrás asoma Novak Djokovic, con 18. Y sobre esta rivalidad ha hablado el tenista balear.

En una entrevista en el medio inglés 'Metro' ha hablado sobre esta rivalidad que ya ha pasado a la historia del tenis y ha apuntado quién de los tres tenistas está más obsesionado con ser el que más 'Grand Slam' posee.

"Djokovic está más obsesionado que yo en este aspecto, más centrado en ello, Y lo digo en el buen sentido. Veo que está todo el tiempo hablando de los récords", afirma sobre el deportista serbio.

Sobre él mismo, asegura que su ambición es "saludable": "No es la manera que yo tengo de entender mi carrera. Yo tengo una ambición saludable. Eso no quiero decir que no se ambicioso porque entonces no estaría en la posición en la que me encuentro hoy. Simplemente es un tipo de ambición diferente a la de Novak".

Por otro lado, preguntado sobre su futuro y una posible retirada a corto plazo, afirma que se ve con cuerda para rato: "No puedo predecir lo que pasará en el futuro. Claro que no me veo jugando hasta los 45 años".

"Siempre intento hacer las cosas lo mejor posible para jugar el mayor tiempo posible. Como todos sabemos, llegará algún día en el que no pueda seguir. De momento estoy feliz con lo que hago. Estoy disfrutando y espero tener la oportunidad de seguir participando en los torneos durante los próximos años", afirma el español.

A pocas semanas de Roland Garros, el escenario perfecto de Nadal, vuelve el debate sobre quién será el tenista que termine con más títulos de grandes de los tres. De momento tanto él como Roger Federer parten con ventaja.