Rafa Nadal dejará el tenis después de las finales de la Copa Davis. Lo anunció con un emotivo vídeo que provocó la reacción de muchos compañeros de circuito y también de sus fans. Y la española Paula Badosa ha reconocido que se emocionó al ver el vídeo.

Lo ha contado en una entrevista a 'EFE': "Me emocioné al ver el vídeo. Creo que ha sido un jugador increíblemente bueno en la leyenda, pero también creo que era un jugador que era capaz de emocionar a la gente; y yo creo que es lo que la he hecho más especial".

"Simplemente haciendo lo que hacía, emocionaba, y creo que eso se va a echar mucho de menos en el circuito y siempre ha sido un ídolo para mí", dice la tenista española.

Sobre la Copa Davis de Málaga a finales de noviembre dice que va a ser un homenaje perfecto: "Va a ser algo muy bonito, muy emotivo, obviamente triste a la vez porque se marcha una leyenda como Rafa Nadal, pero creo que ha elegido un sitio muy bonito, en casa y creo que va a ser algo muy emotivo".

"Me acuerdo la primera vez que ya fue espectacular en la Copa Davis hace muchísimos años, cuando se dio a conocer, cuando ganó su primer Roland Garros... tengo muchísimas imágenes de él. Lo que más me inspira de Rafa son todas esas remontadas, esos momentos donde las cosas no salen bien; porque ahora lo vivo en primera persona, la capacidad que tenía de sobreponerse a los problemas, a las dificultades", dice Badosa.

¿Se repetirá el Big 3?

Badosa se moja sobre si alguien podrá repetir la rivalidad del 'Big 3' entre Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic: "Obviamente con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es una generación brutal y vamos a disfrutar muchísimo de eso, pero yo creo que lo que hemos vivido no lo vamos a vivir nunca más...".

"Eso demuestra que el tiempo pasa rápido, que hay que disfrutar de todo, de todos estos grandes deportistas y es una pena, sí, porque creo que todos estamos tristes", indica.