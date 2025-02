El desgarrador testimonio de Corretja sobre un acosador: "No sabía hasta dónde iba a llegar"

Tras el lamentable acoso sufrido por Emma Raducanu en la segunda ronda de Dubai, se han desatado multitud de reacciones ante este hecho. Las autoridades detuvieron al turista y la WTA finalmente confirmó la sanción de vetar de las pistas de tenis para siempre al individuo.

El medallista olímpico Alex Corretja ha opinado sobre el suceso de la tenista británica y ha asegurado que este tipos de casos no solo se producen en el circuito femenino. De hecho, ha revelado que sufrió acoso al comienzo de su carrera deportiva con 22 años.

"En mi época, tenía un grupo de fans que se llamaban 'AC Gang'. Hubo una vez que se acercó un aficionado que quería saludarme, pero lo veías muy obsesivo. Yo le veía en todos mis partidos, estaba siempre presente. Cuando llegaba al hotel, él estaba ahí", ha relatado Corretja en la 'SER'.

"Me enviaba cartas a la habitación, fotos suyas para que se las firmara, venía con una camiseta con una foto mía impresa", recapitulaba Corretja que afirmó que no le preocupó hasta que llegó uno de los sucesos que dejó en shock al tenis: el apuñalamiento de Mónica Seles en pleno partido durante el torneo de Hamburgo.

En el caso del catalán, no pasó a mayores, pero confiesa que no fue un buen recuerdo: "Cuando venía este chico un poco más obsesionado, a mí me daba un poco de temor. Te daba la mano y no sabías hasta donde iba a llegar. Imagino que para Raducanu, cuando ves algo así, habrá sido un mal trago", finalizó su reflexión."