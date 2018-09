El deportivo gesto de Rafa Nadal con Thiem tras ganarle en el US Open

Rafa Nadal tuvo un gesto de deportividad y de amistad con Thiem tras ganarle en un memorable partido. Tras casi cinco horas de dura batalla, el balear se quiso acercar al austriaco, saltando la red que les había separado para abrazarle y felicitarle por su enorme partido.

Todavía sobre la pista, Rafa Nadal le dijo: "Lo siento mucho, eres bueno, sigue así". Ya ante los medios, reconoció la dureza de un partido que ya es considerado el mejor que se ha jugado en esta edición del US Open.

Sportsmanship of the highest caliber...

Hats off to @RafaelNadal and @ThiemDomi for an enormous effort tonight...#USOpen pic.twitter.com/NkWBSgV1Zm