Rafa Nadal sufrió una lesión en el torneo Masters 1.000 de Indian Wells y tiene a todos los aficionados en vilo con respecto a su participación en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo es la causante de los problemas del tenista español, que se marcó un plazo de entre cuatro y seis semanas para regresar a las pistas.

El director deportivo del torneo de Barcelona, David Ferrer, no ha querido mojarse con respecto a la participación de Nadal, pero dejó caer que no estará presente. El extenista aprovechó la presentación oficial en el ayuntamiento de la Ciudad Condal para poner en valor el torneo, donde participarán tres tenistas que están dentro del 'Top 10' del ranking ATP.

La lista se ha reducido, ya que anteriormente se confirmaron cuatro tenistas dentro de los diez mejores y doce entre los primeros veinte. Ahora, ya son once. El torneo se disputa del 16 al 24 de abril en el RCT Barcelona, y una de las grandes estrellas, Nadal, es seria duda.

La realidad es que inmediatamente se borró de la lista de participantes del torneo Masters 1.000 de Montecarlo, previsto para una semana antes del Godó, algo que aleja aun más al de Manacor de Barcelona. No obstante, su baja no está confirmada y hay una pequeña esperanza: "Ojalá pudiera llegar a la gira de tierra, pero sólo ha pasado una semana y no podemos saber mucho más. A ver cómo evoluciona. La verdad, no puedo decir mucho más", señaló Ferrer.

"Son momentos delicados, que se recupere lo antes posible y poco más. Obviamente, no es fácil cuando te dicen que tienes una lesión antes de la gira de tierra y por lo bien que venía. Si algo tiene Rafa, de estas situaciones sale con más fuerzas. Forma parte del deporte y ya está, no darle más importancia", añadió.

Rafa es una pieza fundamental para el tenis español, pero el director deportivo del torneo de Barcelona cree que ha nacido una nueva estrella: "Rafa es insustituible, pero la novedad de Carlos Alcaraz, de cómo ha irrumpido este año, el gran futuro que le espera, genera muy buenas expectativas e ilusión".

"El torneo está por encima de todo esto. Es historia del tenis. Tener a Rafa siempre es algo único, pero hay otros muy buenos jugadores. Pablo Carreño, Roberto Bautista, Shapovalov, Sinner, Tsitsipas. Y no nos olvidemos de Casper Ruud, un jugador que podría perfectamente ganar el torneo", concluyó el extenista.