Novak Djokovic superó a Casper Ruud y es campeón de las ATP Finals (la Copa de Maestros) por sexta vez en toda su carrera. El serbio vuelve a lo más alto en un 2022 complicado para él, en el que no ha podido participar en algunos grandes (Open de Australia y US Open) al haberse negado a ponerse la vacuna contra el coronavirus.

¿Cuál es el premio del ATP Finals? Djokovic se ha llevado al bolsillo un total de 4,6 millones de euros. Una cantidad absolutamente increíble, que triplica los premios del año 2019, justo antes de la pandemia.

Es la cifra más alta en un premio de tenis desde la que había recibido la extenista Ashleigh Barty, que se había embolsado 3,9 millones de euros en este torneo.

Tras la victoria, con una sonrisa que no se le borraba del rostro, Djokovic analizó su temporada: "En mi mente siempre me veo como el mejor jugador del mundo, por supuesto. Tengo ese tipo de mentalidad y ese tipo de enfoque. Independientemente de quién esté al otro lado de la red, independientemente de cuál sea la superficie, independientemente de qué temporada sea, qué número de la temporada profesional en mi carrera...".

"Me siento motivado. Me siento bien en mi propio cuerpo. Me cuido. Por supuesto, con un gran equipo de personas. Mientras tenga eso dentro de mí... Para mí, eso es amor y pasión. Mientras eso esté ahí, haré todo lo que esté a mi alcance para desafiar a los jóvenes", explicó el serbio.

¿Se siente el mejor tenista del mundo?: "Esta semana probablemente lo soy. En general, las clasificaciones muestran quién tuvo el mejor año, y (Carlos) Alcaraz es el número uno del mundo. No hay mucho que decir al respecto", sentenció Djokovic, ahora quinto del mundo en el ranking ATP.