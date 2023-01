España quedó eliminada de la United Cup a las primeras de cambio. Un nuevo torneo mixto en el que participan los países en grupos de tres. El equipo español disputa ahora su serie contra Australia a pesar de ya no tener ninguna opción de continuar en el torneo.

Rafa Nadal, el líder del equipo junto a Paula Badosa, ha criticado el formato: "En esta competición encuentro un punto negativo. La idea es genial, pero no es bueno que hoy hayamos jugado para nada".

"Es el primer año de esta competencia, así que ese es el tipo de cosas que deben arreglarse, mejorar y hacerlo más interesante para todos", explica el número 2 del mundo, que ha perdido los dos partidos que ha disputado.

"Creo que en un grupo de tres, el perdedor de la primera eliminatoria tendría que jugar con el equipo que aún no jugó, porque eso haría que la competición fuera mucho más interesante. Porque, por ejemplo, ayer aunque perdimos, con el formato como está, el último dobles mixto lo debería haber jugado yo, porque tal vez ese partido podría marcar la diferencia más adelante", detalla el tenista balear.

Nadal propone una solución para cambiar el formato: "No creo que sea bueno que hoy hayamos jugado contra Australia, estando ambos fuera del torneo. Eso no sucederá si el país que no jugó al principio juega con el perdedor del primer día, así todos los partidos tendrán sentido".

"¿Alarmado?"

Nadal cayó este lunes contra Alex de Miñaur. Su segunda derrota este año. Algo que no le preocupa de cara al Australia Open: "Solo es el comienzo y, honestamente, no estoy demasiado alarmado ni demasiado negativo sobre lo que pasó".

"Me veo bien físicamente. Necesito, como dije el otro día, ser un poco más rápido, un poco más dinámico en la cancha, para leer un poquito mejor como viene la pelota. Eso te da la confianza, las horas en la cancha, jugando partidos, y ya está. En términos de problemas físicos, no me puedo quejar", explicó el tenista.