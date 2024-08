Cuenta atrás para el debut de Carlos Alcaraz en el US Open. Será a partir de la 1.00 de la madrugada de este martes contra el australiano Li Tu. El último turno en la central y el último de los favoritos en debutar después de Novak Djokovic y de Jannik Sinner.

Y el ganador de Roland Garros y Wimbledon, en una entrevista a 'Super Tennis TV' ha desvelado cuál es su mayor miedo de cara al último grande de la temporada de tenis.

"Lo que más miedo me da siempre serán las lesiones. Cualquier cosa puede pasar, pero intentamos cuidarnos para que no pase. La lesión del antebrazo me preocupaba mucho, no sabía si me iba a recuperar bien. He conseguido volver a jugar sin miedo, pero todo puede pasar", desvela Carlitos.

También ha contado qué es lo que más le emociona de jugar en Estados Unidos: "Lo que más me emociona es volver a sentir el cariño de la gente de Nueva York, es un torneo muy especial para mí y el cariño que recibo es inmenso".

"Estoy impaciente por jugar el primer partido e intentar dar mi mejor tenis para que ellos disfruten", cierra el ganador del torneo en el año 2021.