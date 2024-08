Carlos Alcaraz tendrá que esperar un poco más para ser campeón olímpico. El de El Palmar, que de haber ganado a Novak Djokovic se habría convertido con 21 años en el oro más joven de la historia del tenis masculino, no pudo con un serbio ultra motivado para lograr la dorada presea y cayó en dos sets.

Cayó ante un rival que rozó la perfección y que estuvo de diez desde el comienzo del partido hasta después de haber ganado. Porque hay que saber perder y ganar. Porque Nole, ante Alcaraz, supo qué debía decir al murciano.

Supo qué tocaba decirle a un jugador que, incluso jugando Djokovic un tenis excelso, le hizo sudar al máximo llevando cada set al tie break. Por eso le dijo lo que le dijo, tal y como reveló Alcaraz ante los medios.

"Le dije que ojalá"

"No he hablado con él. En la red sí. Me dijo, 'bueno, algún día vas a ganar la medalla de oro", afirma Alcaraz.

Su respuesta, en el momento de haber caído y ya entre lágrimas, fue la que fue: "Ojalá".

"Pero era su momento. Se merece la medalla de oro. Con su equipo. Con su familia. Estaban celebrándolo y le di la enhorabuena", sentencia Alcaraz.