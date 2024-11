Carlos Alcaraz cayó ante Casper Ruud en su debut de las ATP Finals. No tuvo ninguna opción al llegar renqueante al partido. Él mismo ha confirmado que no se sentía bien y que lo pagó en la pista.

"Antes de venir me puse malo, pero los entrenos me estaba encontrando más o menos bien. Me encontraba malo, pero podía encarar los 'rallies' largos. Tenía la esperanza que con los días iba a ir a mejor y hoy la barriga me ha limitado, no me ha permitido sentirme a gusto", dice el tenista español.

"Es verdad que podría haberlo hecho mejor, no digo que no. El no respirar bien, el ahogarme me ha limitado mucho. Yo no quiero hablar de eso porque suena a excusa, pero al final tengo que decir cómo me siento", explica.

Ha sufrido su primera derrota, pero sigue con opciones de acceder a las semifinales del torneo. Eso sí, tendrá que mejorar físicamente. "Si me baso en las sensaciones de hoy es complicado pensar en las semifinales...", apunta el número 3 del mundo.

Y sentencia: "Pero ha habido muchos jugadores que han perdido el primer partido y han acabado ganando. Quiero ir día a día sin pensar si voy a pasar o no".

Este miércoles volverá a saltar a la pista para medirse al ruso Andrei Rublev. Y si está recuperado, será favorito para llevarse el triunfo.