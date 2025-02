Badosa confiesa que se planteó la retirada: "Estuve muy cerca..."

"El tenis me llevó a seguir ahí"

Paula Badosa está de vuelta, tras regresar al top-10 de la ATP. En el Open de Australia lo demostró, llegando a semifinales, rompiendo su techo en Grand Slams. En su último torneo,el WTA Abu Dhabi, Badosa quedó eliminado frente a Noskova por 6-4 y 6-1 en octavos.

Sin embargo, la catalana ha pasado un calvario a causa de las lesiones que le han impedido ejercer su profesión hasta el punto de pensar en dejar el deporte: "Fue muy duro. Algunos días me gusta quedarme a solas con mis pensamientos y vuelvo a aquellos momentos... el simple hecho de recordarlo se me hace duro, fue muy doloroso. Estuve muy cerca de retirarme".

Paula recuerda los peores momentos que vivió fue en el Mutua Madrid Open: "En Madrid yo era un auténtico desastre. No quería salir de mi habitación. Pasar por esa fase de mi carrera y lograr lo que he logrado después me hace estar muy orgullosa de mí misma".

Si bien, fue en Roma en el 2023, cuando los médicos le llegaron a confesar que debería convivir con el dolor de manera diaria. Sin embargo, Badosa revela el porqué no bajo los brazos: "Lo que hizo que siguiese intentándolo fue que siempre tuve fe en mí misma, siempre quería darme una nueva oportunidad. También creo que la pasión que tengo por el tenis me llevó a seguir ahí. Amo este deporte".

En este 2025, Paula Badosa ha renacido tras los buenos números en los últimos encuentros: 30 victorias en los últimos 40 partidos. La tenista española se muestra optimista: "Es un desafío que ahora tengo por delante. Soy una persona muy ambiciosa, pero también debo no ponerme tanta presión sobre mis hombros. Siempre quiero más, nunca es suficiente, así que estamos intentando encontrar ese equilibrio, disfrutar del día a día. Cuando empiece a hacer eso correctamente es cuando mi tenis y mi nivel llega, cuando empiezo a ganar partidos sin pensar. Ese es mi objetivo para las próximas semanas".