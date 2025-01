El aspecto que le genera problemas a Alcaraz en el Open de Australia: "Me ha costado..."

Carlos Alcaraz se lo va a dejar todo para ganar el Open de Australia. El murciano ya ha reconocido que es el título que más ansía y de coronarse en Melbourne se convertiría en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro 'Grand Slams'.

Para poder batir a sus máximos rivales y conquistar el primer 'Major' de la temporada, Alcaraz ha reconocido que ha cambiado un aspecto clave de su juego. El de el Palmar ha modificado su saque aunque ha reconocido después de ganar en primera ronda que ha tenido alguna dificultad para adaptarse al cambio.

"Me ha costado hoy, en los entrenos se hace más sencillo. Me vienen muchas cosas a la cabeza cuando lo ejecuto y por eso me está costando un poco. Lo voy a mejorar seguro y lo haré más natural. Mi tenis en general ha sido bueno, he de coger el ritmo de competición", ha asegurado Carlos en la rueda de prensa posterior a su victoria ante Aleksandr Shevchenko.

Alcaraz también ha explicado qué es exactamente lo que ha cambiado de su servicio: "En el saque hemos decidido no parar en el movimiento para coger más ritmo, hay grandes sacadores con diferentes saques, pero con Juan Carlos y Samuel hemos decidido aplicar algunos cambios porque creemos que iré a mejor".

El murciano se ha impuesto por 6-1, 7-5 y 6-1 en su debut en el Open de Australia ante Shevchenko y jugará en segunda ronda ante el japonés Yoshihito Nishioka, número 84 del ranking mundial, el próximo miércoles en un horario aún por determinar.