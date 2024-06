Carlos Alcaraz es la sensación del tenis con sólo 21 años. Ya tiene tres Grand Slams en su bolsillo después de su victoria en Roland Garros. Y tenistas y extenistas alucinan con lo que está consiguiendo en una carrera que apenas acaba de empezar.

Roger Federer, una de las mayores leyendas del tenis, dice que el circuito está en "buenas manos": "El circuito está en buenas manos con todos estos jóvenes que van llegando. Sigo siendo un gran aficionado del tenis. Soy feliz mirando los resultados todos los días".

"Victoria increíble de Carlos, también una gran final para Zverev. También las semifinales fueron fantásticas. Me encanta ver Roland Garros, me encanta ver cualquier torneo. No pude ver la final, pero menuda carrera tiene ya Carlos", dice Federer.

El 'Big 3', formado por Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, ha reaccionado a la victoria de Carlitos. Los dos primeros con mensajes en su Instagram y el tercero con estas declaraciones para el medio 'Extra TV'.

Y después de su fiesta en París, Alcaraz ya piensa en su siguiente reto. Cambiará de superficie, hacia la hierba, y marca un torneo en rojo en el calendario: Wimbledon.

El de El Palmar triunfó el año pasado en la hierba de Londres y defenderá el título en un torneo en el que no estará Djokovic por lesión. Después, los Juegos Olímpicos de París donde jugará los dobles con Nadal.