Andy Murray ha confirmado a través de su cuenta en redes sociales que los Juegos Olímpicos de París que arrancan esta semana serán su "último torneo de tenis".

"Aterrizado en París para disputar mi último torneo de tenis en los Juegos Olímpicos. Competir por Gran Bretaña ha sido, de largo, las semanas más increíbles de mi carrera y estoy extremadamente orgulloso de hacerlo una última vez", reza su mensaje.

El británico, único tenista en lograr dos medallas de oro en individuales, buscará la hazaña de vencer en la arcilla de Roland Garros tras proclamarse campeón en la hierba de Wimbledon de Londres 2012 y en la pista dura de Río 2016.

Murray, a sus 37 años, colgará la raqueta con un exitoso palmarés de 46 títulos donde destacan el US Open 2012 y sus dos Wimbledon en 2013 y 2016.

Eso sí, su bagaje de 'majors' estuvo muy cerca de ampliarse. Andy perdió la final del US Open 2008, las del Open de Australia 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016, y una de Roland Garros en 2016.

De ahí que se ganara el derecho a ser parte del glorioso 'Big Four' formado también por Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Sin embargo, en 2016, tras llegar a la final de Roland Garros, vencer en Wimbledon y alzar su segundo oro olímpico, Murray tuvo que ponerse una prótesis por una lesión de cadera. Dejó el tenis, volvió, aguantó y nos dejó unas últimas pinceladas de su excelsa calidad.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1