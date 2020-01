Durante toda la celebración del Open de Australia se han ido sucediendo numerosos tenistas que se sumaban a las donaciones para ayudar a las personas, bomberos y animales que son víctimas de las llaman que asolan Australia. Sin embargo, Alexander Zverev ha ido más allá.

El alemán, tras ganar el primer partido en su debut del torneo, se ha comprometido ante el público y las cámaras no solo a donar 10.000 dólares por cada partido que gane, sino que en caso de proclamarse campeón del Open de Australia donará íntegramente el premio en metálico. "No soy una persona motivada por el dinero. Practico el deporte porque me encanta. Practico el deporte porque disfruto jugando en las pistas de grandes estadios, disfruto jugando los partidos más difíciles frente a un público increíble. Tener la oportunidad de hacerlo... creo que soy muy afortunado", ha explicado Zverev.

"Creo que nosotros, como personas afortunadas, como personas que no estamos tan afectadas en esto, debemos tratar de ayudar de cualquier manera posible. Obviamente soy más afortunado que otras personas. Pero cualquier dólar creo que podría ayudar, cualquier forma posible podría ayudar al pueblo australiano, a los animales australianos, a la naturaleza australiana en general", aseguraba Zverev antes de dar la sorpresa comprometiéndose a donar tanto dinero.

"Yo, si gano el Abierto de Australia, seré la persona más feliz del planeta pero creo que el premio estará en mejores manos si lo dono. Si sucede, seré la persona más feliz del planeta", zanjó el tenista alemán. Un forma de dar ejemplo al resto de grandes deportistas preocupándose por el desastre natural que devasta Australia durante más de tres meses.