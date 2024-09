Durante la rueda de prensa de presentación de la Laver Cup, Roger Federer se refirió a Carlos Alcaraz y relató el día que, siendo el murciano un junior más en Wimbledon, rechazó entrenar con él.

Las palabras del suizo, organizador del torneo que enfrenta Europa contra el resto del mundo, se las han trasladado al murciano, que ha ofrecido su punto de vista sobre lo ocurrido.

"Yo pude calentar con él por Juan Carlos, porque el día anterior entrenó con Roger y le dijo que estaba con un junior, que estaba allí trabajando con un junior y fue por eso por lo que tuve la oportunidad de calentar con él", ha arrancado en declaraciones a 'EFE'.

El bajo nivel de inglés de Carlitos y los nervios que imponía ver a Roger le dejaron sin palabras.

"En ese momento yo tampoco hablaba mucho inglés, y entre los nervios y el no hablar mucho inglés, y el estar ahí rodeado de gente, pues la verdad que no me salían las palabras", recuerda.

"Yo le dije 'Hello, how are you' y poco más en ese momento. Por eso, a mi me gustaría ahora aquí en la Laver poder pasar algo más de tiempo con él y poder hablar de otras cosas", añade. Qué bonito hubiera sido ver a los dos frente a frente.