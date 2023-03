Carlos Alcaraz sigue imparable en Indian Wells. Venció en cuartos a Felix Auger-Aliassime, tenista que ha derrotado por primera vez en su carrera, y se medirá a Jannik Sinner, con quien mantiene una rivalidad especial.

El murciano se encuentra en un gran momento: "Es una sensación increíble volver este año y llegar a semifinales de nuevo. He ganado a un gran jugador como Felix por primera vez...".

Y detalla cómo preparó el encuentro, un encuentro que le obsesionaba: "He visto vídeos de los últimos partidos que jugué contra él. Es algo en lo que me centré mucho antes del partido, intentar devolver cada así, jugar agresivo y tener una oportunidad con su segundo saque".

Sinner será su próximo rival. Una rivalidad que está naciendo en el circuito: "Disfruto estos partidos porque estoy centrado en cada golpe e intento dar lo mejor de mí. Eso es porque Jannik es un grandísimo jugador".

"No solo tiene un gran saque y se mueve muy bien, sino que además lleva a sus rivales al límite. Intenta jugar asgresivo con grandes golpes. Y para su rival es muy difícil estar centrado mentalmente y físicamente durante todo el partido. Y por eso me gusta jugar contra él, me lleva al límite y tengo que estar muy centrado, y eso me gusta", explica Alcaraz.

Su lesión queda atrás. Alcaraz parece estar en plena forma. Y en la rueda de prensa detalló cómo se había fijado en Novak Djokovic y Rafa Nadal para tomar esa mentalidad: "Soy un tenista y un chico que aprende rápido. Mira a los grandes tenistas como Djokovic y Rafa Nadal y cómo han vuelto de las lesiones y tienen muchas opciones de ganar un título tras una lesión...".

"Me fijé en ellos cuando estuve lesionado y entrenando. Ellos me motivaron con su forma de jugar después de una lesión en sus primeros torneos. Me sorprendió cuando gané en Buenos Aires, pero ahora ya no", sentenció el murciano, que quiere la gloria en Indian Wells.