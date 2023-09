2018. Masters 1000 de Miami. Novak Djokovic cae en primera ronda ante el polémico Benoit Paire en dos sets y, al llegar al vestuario, comunicado a su círculo más cercano su retirada.

Por aquel entonces, el ahora ganador de 24 Grand Slams y tenista más laureado de la historia atravesaba un infierno de lesiones y una tensa relación con su exentrenador, el histórico Andre Agassi.

Llegado a ese punto, creyó adecuado colgar la raqueta. Así lo ha desvelado su esposa, Jelena Ristic, en una entrevista en 'TikTok' con el periodista Graham Bensinger.

"Después de perder ante Benoit Paire en Miami en 2018, quiso renunciar. Reunió a todos los miembros de su equipo y les dijo: '¿Saben qué? Se acabó, lo dejo'", ha explicado la mujer.

"Lloramos y le dijimos que no podía hacerlo, que no era el momento. No quería jugar al tenis y ni siquiera quería ver pasar una pelota delante de él", ha añadido.

Sin embargo, días después, una bonita estampa familiar con su mujer y sus hijos volvió a inspirar a Djokovic.

"Él no quería saber nada al respecto. Pero a mí me encanta el tenis y llevo a los niños a la cancha todos los días. Al tercer día llegó Novak. Vio que nos estábamos divirtiendo y que no era un entrenamiento al que estaba acostumbrado desde hacía años", ha señalado.

"Novak me preguntó si podía jugar y conseguir una raqueta, pero me negué. Comencé a burlarme de él y le dije que se había rendido. Que nos tocaba jugar al tenis", ha recordado sobre cómo retó a su marido.

Con la mente despejada y los ánimos recuperados, el serbio descolgó el teléfono y recuperó la raqueta: "Al final sirvió y dijo que se sentía bien, luego volvió todos los días para finalmente llamar a su entrenador Marian Vajda y pedirle que retomara el entrenamiento".