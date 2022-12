Mucho tiempo se va a recordar el combate que Sandor Martín y Teófimo López disputaron en el Madison Square Garden. Mucho, pero no por el nivel pugilístico. Se va a recordar por la decisión de los jueces, pues la derrota del boxeador español fue cuanto menos polémica en un duelo en el que estaba en juego disputar el Mundial del superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Y es que incluso uno de los jueces le dio tan solo dos asaltos. Dos, aún habiendo mandado en un par de ocasiones a la lona a su adversario. Una de ellas, además, sin cuenta al interpretarlo el árbitro como un resbalón.

La primera de ellas fue en el segundo asalto; la segunda, en el séptimo... pero a pesar de ello los jueces no tuvieron en cuenta el nivel exhibido por el español.

"He ganado este combate. ¿Un juez solo me dio dos asaltos? ¿En serio? Tampoco me contaron el segundo derribo... ¡Esto es un robo!", afirmó Sandor.

El boxeador, de 29 años, llegaba al Madison encabezando la cartelera. No sucedía desde 1935, y aun con su derrota puede irse con la cabeza bien alta de Nueva York.

Estuvo fino a la hora de esquivar, y preciso y efectivo a la hora de golpear, pero los jueces decidieron con 95-94, 93-96 y 92-97.