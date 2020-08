Estados Unidos vivió otro caso de racismo vinculado con el deporte. En esta ocasión le tocó sufrirlo a Brandon Marshall, una exestrella de la NFL que ganó millones tras todas las temporadas que fue profesional en el fútbol americano. Y es que al querer entrar en su nueva casa se encontró con la Policía en la puerta.

Con unos agentes que, directamente, no le dejaron entrar en su nuevo domicilio. Todo sucedió en Weston, en Florida, y ha vuelto a avergonzar a toda la ciudadanía estadounidense.

Porque no solo no le dejan pasar, sino que además uno de los agentes llega incluso a burlarse de él.

Y mientras, sus dos hijos pequeños esperaban dentro del coche mientras veían que la Policía no dejaba entrar a su padre en su propia casa.

"Vengo aquí, y llamas a la Policía el primer día que me mudo a mi nueva casa. No estás haciendo ni tratando de hacer tu trabajo. No hubo ninguna amenaza para que les llamases. Es que esto es lo que vemos todos los días", dijo un desesperado Brandon Marshall.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CEZSnOggvJZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CEZSnOggvJZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||It’s Real!!! I was so disappointed in myself for getting so emotional with my kids in the car BUT then I realized that being numb isn’t an option anymore. #vote]]