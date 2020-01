Kobe Bryant y su hija Gianna Maria, además de siete personas que se encontraban en el helicóptero, perdieron la vida este domingo tras un fatal accidente. Poco antes de las diez de la mañana (hora local en California) el 911 recibió una llamada de emergencia.

El aparato, según se puede apreciar en el radar, comenzó a dar giros casi en el mismo lugar. Hasta seis. La niebla era densa. "Está volando muy bajo en este momento", le advirtió la torre de control.

"Si entras en una zona de nubes podrías ir por encima, pero como no ves el terreno no puedes ir rápido. Tienes que dar media vuelta", cuenta el ingeniero Siro Arcusa a Jugones. "Nosotros no volamos con esas condiciones", prosigue.

Por su parte, Arturo Pujalte, piloto de helicóptero, explica cuál podría ser el motivo del accidente: "Podría haber sido un error del piloto. Es un helicóptero antiguo pero de los más seguros".