El futuro de la haka está más que asegurado. La danza, usada por la selección de rugby de Nueva Zelanda para intimidar a los rivales, es ya famosa en el mundo entero precisamente por este hecho, y sin duda va a seguir siéndolo viendo cómo llegan las nuevas generaciones.

En el partido que enfrentaba a dos equipos universitarios, el Auckland Grammar y el King's College, pudimos ver una extraordinaria haka por cada combinado en un duelo que es puro espectáculo para la vista.

Coordinación total, primero unos y luego otros se retaron antes de comenzar el partido con este baile que protagonizaron todos los integrantes del equipo, vestidos con sus respectivos uniformes.

HAKA! This is New Zealand schoolboy rugby.

Auckland Grammar vs King's College.

HIGHLIGHTS ➡️ https://t.co/kWZM6GcsVh

🎥: @skysportnz pic.twitter.com/RwkblcqdLY