Los tiburones dan miedo de lejos... y aún más de cerca. La cuenta de Instagram de 'juansharks' nos trae una imagen tan espectacular como aterradora con un escualo nadando a escasos metros de un surfista que bien pudo acabar muy mal.

Pero que, por suerte, no terminó en tragedia. Es más, parece hasta mentira que el tiburón y el surfista estén tan cerca el uno del otro y ambos parece como que no se dan cuenta de la poca distancia que les separa.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CKX2nehjwYl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] Una publicación compartida de Juan Oliphant #JuanSharks (@juansharks)

Porque el tiburón no hace ni intención de atacar, y el surfista no parece excesivamente preocupado de ver en el agua a un animal que bien podría haber acabado con su vida.

Es más, no solo no es él quien no está preocupado por la presencia del tiburón, sino que incluso con el se acerca otro deportista montado en un kayak. Si vio al escualo no pareció tenerle ningún miedo.

Los ataques de tiburones en aguas australianas han terminado con la vida de varias personas en el país oceánico.

Y no solo su presencia pone en peligro a los bañistas en Australia, sino también en otras zonas del mundo en las que los escualos se han dejado ver.

En esta ocasión, afortunadamente, lo que nos queda es una preciosa estampa de un tiburón nadando entre personas... o de personas nadando con un tiburón al lado.

