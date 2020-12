Comenzaba esta semana la temporada de 2021 del Mundial de Surf femenino y lo hacía con la prueba de Maui Pro en Hawái. Sin embargo, un ataque de tiburón a un surfista ajeno a la competición ha obligado a la organización WSL a cancelar la prueba.

El surfista era un hombre de unos 50 años y fue atacado en la desembocadura del río y no se pude ver antes al tiburón ya que debido al fuerte oleaje el agua no estaba clara.

Las personas de Ocean Safety se encontraban en el agua ya que la organización los había contratado para el evento por lo que pudieron acudir rápidamente a por el surfista y una vez en la orilla trataron de reanimarlo.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital y sometido a cirugía tras presentar importantes lesiones en las extremidades inferiores del lado izquierdo. El surfista salió finalmente de la operación y está estable, por lo que se espera que se recupere sin problemas.

Las autoridades han publicado las imágenes de la mordedura del tiburón en la tabla, una mordedura de 17 pulgadas (43,18 centímetros).

Este incidente se produce tan solo una semana después de que, también en Hawái, en West Maui se produjera otro ataque de tiburón en el que una mujer de California de 35 años sufrió lesiones traumáticas graves en la parte delantera del torso.

Así pues, la prueba del WSL se pospone hasta nuevo aviso. Hoy debía ser el último día del evento. Quedaba por decidir la cuarta semifinalista que se enfrentaría a Carissa Moore, mientras que Tyler Wright y Sally Fitzgibbons lucharían entre ellas para llegar a la final. Ahora tendrán que esperar a que entre las autoridades y la organización evalúen la situación y reanuden la competición.

El director ejecutivo de WSL, Erik Logan, ha informado de que el evento estaba cancelado y los organizadores estaban trabajando con los funcionarios locales para evaluar cuándo se podrá reanudar.

"Hoy no habrá competencia en el Maui Pro luego de un incidente con un tiburón que involucró a un surfista recreativo esta mañana en Honolua Bay. La WSL está trabajando con las autoridades y nuestros pensamientos están con la víctima de este incidente. El Maui Pro está en espera hasta nuevo aviso", ha asegurado.

Las participantes envían mensajes al surfista

Algunas surfistas del evento han publicado en sus redes sociales el agradecimiento a todas las personas que están en el agua para socorrerlos en casos de emergencia mientras esperan que la víctima se recupere.

"No es el día que esperaba. Recordemos una vez más que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y no hay que dar por sentada la vida. Situaciones como las de hoy ponen todo en perspectiva, para apreciar las pequeñas cosas y no preocuparse por las pequeñas cosas. Agradecida a los socorristas y a todos los que actuaron tan rápido. Sigan llegando las oraciones", compartió en sus redes.

También Sally Fitz se unía a Carissa para pedir que todos los pensamientos este con la víctima: "Mirando hacia atrás en un día inesperado y enviando pensamientos y oraciones a la víctima y a todos los involucrados con el ataque de hoy en la Bahía. Difundir la luz y las mejores energías sobre la Bahía y a todos aquellos en la comunidad de surf cuando regresan a su amada ola y santuario en un futuro cercano!! El #MauiPro está en espera".