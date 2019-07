Andy Bean enseñaba sus heridas con total tranquilidad después de su accidente con el paramotor. Andy tuvo fracturas en el cuello, la espalda y numerosas contusiones por todo el cuerpo.

"Suerte que caí en el campo y no sobre una casa", afirma Bean, que asegura que se sintió como si le empujasen contra el suelo: "No sabía lo fastidiado que estaba, pero tenía mala pinta".

Reconoce que lo primero que hizo tras sufrir el duro accidente fue llamar a su mujer. "Le dije: 'oye, me he chocado, estoy aquí'", reconoce. Además, afirma que no recuerda nada de lo que ocurrió.

"Me puse contento cuando vi que podía mover los dedos de las manos y de los pies. Pensé que tenía rota la cadera, las costillas o los tobillos... me dolía mucho", confiesa.

Te puede interesar :

Un parapentista pierde el control y graba su agónica caída al suelo

Impresionante imagen de un parapentista volando en pleno eclipse solar

La pedida de mano de un parapentista a la enfermera que le salvó la vida tras un brutal accidente